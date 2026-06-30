Военный эксперт Кнутов рассказал, что США модернизируют ядерный арсенал из-за износа боеголовок

Попытки США разработать новые ракеты вызваны моральным и физическим устареванием прежнего оружия. Так военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» прокомментировал испытательный пуск противокорабельной ракеты LRASM в Тихом океане.

По его словам, новое вооружение, включая пока безымянную ракету для перспективных АПЛ класса «Колумбия», создается в ответ на развитие систем ПРО. Эксперт отметил, что реакторы этих подлодок не потребуют перезарядки до 40 лет.

ВВС США назвали успешный запуск LRASM с борта бомбардировщика «важным шагом» в противодействии морским угрозам. Кнутов напомнил, что российские системы «Булава» и «Синева» надежны и при необходимости будут модернизированы.