Военные ЦАХАЛ бульдозером закапывали тела палестинцев

Израильские военные закапывали тела мирных палестинцев в безымянные могилы при помощи бульдозеров. Об этом сообщил телеканал CNN .

Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что такая участь настигла жителей сектора Газа, искавших себе пропитание.

«Расследование CNN указывает, что военные Израиля бульдозерами закапывали тела некоторых погибших в неглубокие безымянные могилы вблизи КПП», — заявил телеканал.

Подобную практику в Газе источнику подтвердили также два бывших представителя израильской армии. CNN отметил, что такие случаи серьезно нарушают международное право.

В ЦАХАЛ опровергли использование бульдозеров для зачистки территории, однако не стали комментировать, применяли ли военные спецтехнику для захоронений. В Армии обороны Израиля подчеркнули, что в основном бульдозеры нужны для оперативных целей.

Ранее глава Минобороны Израиля подтвердил, что Палестине не дадут создать государство, писал RT.