Глава Минобороны Израиля подтвердил, что Палестине не дадут создать государство

Палестинского государства не будет, а движение ХАМАС разоружат. Об этом в соцсети X заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Политика Израиля ясна: Палестинского государства не будет. Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в зоне безопасности», — написал он.

По его словам, сектор Газа демилитаризуют «вплоть до последнего туннеля». Кац подчеркнул, что ЦАХАЛ разоружит палестинское движение до «желтой линии», разделяющей зону контроля. На остальной территории демилитаризацией займутся международные силы или силы обороны Израиля, объяснил министр.

Ранее представитель ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан рассказал, что участники движения не собираются сдаваться или покидать туннели в Рафахе. По его мнению, надежды израильского руководства на то, что бригады «Аль-Кассам» капитулируют, не имеют под собой основания.