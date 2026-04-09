Трамп: военные США останутся рядом с Ираном до достижения соглашения

Американские самолеты, корабли и военнослужащие останутся на своих местах рядом с Ираном до полного выполнения достигнутого соглашения. Об этом в социальной сети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

«Все летательные аппараты, корабли и военнослужащие вместе с вооружением, дополнительными боеприпасами и всем остальным, что необходимо для уничтожения существенно ослабленного противника и летального правосудия, останутся на территории Ирана. До момента, пока достигнутое реальное соглашение не будет выполнено полностью», — написал он.

В ночь на 8 апреля Трамп объявил о соглашении с властями Ирана о прекращении огня на две недели. Позднее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи сообщил об открытии судоходства в Ормузском проливе.

Ранее стало известно, что США решили ужесточить свою позицию на переговорах с Ираном.