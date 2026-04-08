США решили ужесточить позицию на переговорах с Ираном

Вэнс: на переговорах с Ираном США потребуют передачи ядерных материалов
Передачу ядерных материалов Соединенным Штатам Вашингтон планирует сделать одним из ключевых требований на будущих переговорах с Ираном. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую делегацию. Трансляцию общения с журналистами вел YouTube-канал GBNews.
По словам Вэнса, администрация президента США Дональда Трампа не допустит, чтобы Иран получил возможность создать ядерное оружие или продолжил обогащение урана. Вашингтон потребует передачи им ядерного топлива. При этом вице-президент США отметил, что сохраняет осторожный оптимизм по поводу предстоящих контактов.
«Думаю, многое стоит на кону: если они не дадут нам того, что нам нужно, то, полагаю, все обернется плохо. Однако я с оптимизмом смотрю на ситуацию и верю, что иранцы проявят благоразумие», — сказал Вэнс.
Он добавил, что на переговорах американская сторона проверит, от чего готов отказаться Иран. Кроме того, переговорщики выяснят, пойдет ли Тегеран на шаги, которые Вашингтон сочтет добросовестными и достаточными для соглашения.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что Вэнс сыграл ключевую роль в мирных переговорах США и Ирана. Она подчеркнула, что он является правой рукой президента Трампа.