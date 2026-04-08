США решили ужесточить позицию на переговорах с Ираном

Передачу ядерных материалов Соединенным Штатам Вашингтон планирует сделать одним из ключевых требований на будущих переговорах с Ираном. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую делегацию. Трансляцию общения с журналистами вел YouTube-канал GBNews .

По словам Вэнса, администрация президента США Дональда Трампа не допустит, чтобы Иран получил возможность создать ядерное оружие или продолжил обогащение урана. Вашингтон потребует передачи им ядерного топлива. При этом вице-президент США отметил, что сохраняет осторожный оптимизм по поводу предстоящих контактов.

«Думаю, многое стоит на кону: если они не дадут нам того, что нам нужно, то, полагаю, все обернется плохо. Однако я с оптимизмом смотрю на ситуацию и верю, что иранцы проявят благоразумие», — сказал Вэнс.

Он добавил, что на переговорах американская сторона проверит, от чего готов отказаться Иран. Кроме того, переговорщики выяснят, пойдет ли Тегеран на шаги, которые Вашингтон сочтет добросовестными и достаточными для соглашения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что Вэнс сыграл ключевую роль в мирных переговорах США и Ирана. Она подчеркнула, что он является правой рукой президента Трампа.