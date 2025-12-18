Политолог Малек Дудаков в интервью телеканалу «Звезда» поделился своим мнением о ситуации вокруг Венесуэлы и проблемах, возникающих у администрации президента США Дональда Трампа.

Демократическое большинство Конгресса активно выражает несогласие с возможной военной операцией в Венесуэле, создавая дополнительное давление на главу Белого дома. Трамп сталкивается с трудностями в принятии решений, стремясь сохранить репутацию и одновременно удерживая баланс мнений внутри своей партии и оппозиционной Демократической партии.

Администрация США вынуждена пересмотреть первоначальную стратегию, направленную на военное воздействие на правительство Венесуэлы. Первоначальные цели — вызвать внутренние разногласия элиты, сместить действующего лидера Николаса Мадуро и привести оппозицию к власти — оказались невыполненными. Теперь Вашингтон ищет промежуточный путь, пытаясь сбалансировать жесткое противостояние и мягкую тактику психологической обработки, способствуя формированию устойчивого давления на венесуэльское руководство без прямого вмешательства вооруженными силами.