Военные советники США не приблизятся к линии боевого соприкосновения на Украине | 360°

Мир 26 апреля 2024, 01:20 Военные советники США не приблизятся к линии боевого соприкосновения на Украине Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине РИА «Новости»

Читать 360 в

Американские военные советники не будет участвовать в боевых действиях на Украине и даже приближаться к линии фронта. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Его слова привело РИА «Новости».

«США не намерены проводить боевые действия на территории Украины, и данные силы не будут находиться где-либо вблизи линии фронта», — заявил он.

Реклама

По его словам, военное ведомство будет принимать все меры предосторожности для безопасности американских военнослужащих. Помимо этого, еще не принято решение об их отправке, а также об их количестве.

Ранее Райдер заявил, что в Пентагоне рассматривают возможность увеличить число военных советников в посольстве США в Киеве и расширить отдел по вопросам военного сотрудничества.

Кроме того, на днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи на Украину начнется немедленно.