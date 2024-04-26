Военные советники США не приблизятся к линии боевого соприкосновения на Украине | 360°

26 апреля 2024, 01:20
Военные советники США не приблизятся к линии боевого соприкосновения на Украине
Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине
Американские военные советники не будет участвовать в боевых действиях на Украине и даже приближаться к линии фронта. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Его слова привело РИА «Новости».
«США не намерены проводить боевые действия на территории Украины, и данные силы не будут находиться где-либо вблизи линии фронта», — заявил он.
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По его словам, военное ведомство будет принимать все меры предосторожности для безопасности американских военнослужащих. Помимо этого, еще не принято решение об их отправке, а также об их количестве.
Ранее Райдер заявил, что в Пентагоне рассматривают возможность увеличить число военных советников в посольстве США в Киеве и расширить отдел по вопросам военного сотрудничества.
Кроме того, на днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи на Украину начнется немедленно.
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