Военные немецкие корабли пройдут через Тайваньский пролив вопреки протестам Китая

ФРГ проигнорирует требование Китая о военных кораблях в Тайваньском проливе. Об этом сообщила газета Spiegel .

Через пролив в сентябре пройдут немецкий фрегат «Баден-Вюртемберг» и корабль военной поддержки «Франкфурт-на-Майне». Они будут идти из Южной Кореи в Джакарту. По информации издания, проход военных кораблей через пролив будет грозить Германии последствиями в виде «дипломатических диспутов» с КНР.

«Согласно международному праву, пролив подлежит свободному судоходству», — отметила газета.

По ее данным, ФРГ не будет официально уведомлять Китай о планах направить корабли через пролив. Сейчас суда находятся в водах Индо-Тихоокеанского региона. Они участвовали в учениях по предотвращению военных поставок в КНДР.

Ранее китайские власти ввели санкции против США из-за отправки оружия на Тайвань. В санкционный список включили военно-промышленные компании. По мнению руководства КНР, они нарушили «принцип одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике.