Китай ввел ограничения против США из-за нарушения поддержки Тайваня

CCTV: КНР ввела санкции против компаний США в ответ на поставки оружия Тайваню

Китайское руководство ввело санкции против ряда американских военно-промышленных компаний, которые продавали вооружения Тайваню. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

По мнению властей, поставки оружия Тайваню нарушают «принцип одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике. Также действия американских компаний являются вмешательством во внутренние дела государства и наносят ущерб его суверенитету.

В санкционный список включили шесть организаций, в том числе Anduril Industries и Maritime Tactical Systems.

Ранее Центр стратегических и международных исследований опубликовал возможный сценарий захвата Тайваня. По мнению экспертов, китайские власти могут объявить карантин и изолировать остров. Для захвата руководству КНР не придется вводить войска.