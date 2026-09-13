Военные Литвы перепутали стаю птиц с беспилотниками
Reuters: в Литве подняли истребитель из-за стаи птиц, которую приняли за дрон
Литовские власти приняли за дрон стаю птиц, объявили тревогу и подняли в воздух истребитель НАТО для перехвата. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальный центр кризисного управления республики.
«В Литве сообщили, что принятый за беспилотник объект, который заметили в воздушном пространстве и который вынудил закрыть аэропорт Вильнюса, а НАТО — поднять истребитель, оказался стаей птиц», — отметили журналисты.
Помимо Вильнюса, тревогу желтого уровня объявляли в городах Тракай и Электренай.
О закрытии аэропорта в Вильнюсе стало известно ранее в воскресенье.
В воздушном пространстве стран Прибалтики в последнее время не раз оказывались украинские дроны. При этом Литва, Латвия и Эстония утверждают, что якобы не давали ВСУ разрешения использовать их воздушное пространство для атак на российские объекты.