Военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей

Группа северокорейских военнослужащих в очередной раз пересекла военную демаркационную линию с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap .

«Согласно информации военных от 20 ноября, день назад несколько северокорейских военных, предположительно выполнявших работы в демилитаризованной зоне, нарушили демаркационную линию, перейдя на нашу государственную территорию», — говорится в публикации.

Военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы и бойцы КНДР вернулись на свою сторону границы. Неизвестно, сколько северокорейских солдат пересекли демаркационную линию и было ли у них вооружение.

Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея расценил действия военных КНДР как угрозу соглашению о перемирии.

Ранее армия Южной Кореи сообщила, что КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Это был седьмой пуск для Северной Кореи в этом году.