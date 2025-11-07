КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря

Военные Северной Кореи выполнили пуск баллистической ракеты, его зафиксировала армия Южной Кореи. Об этом сообщило агентство Yonhap .

«КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря», — отметили в командовании начальников штабов Республики Корея.

Южнокорейская сторона проводит анализ дальности, типа и технических характеристик запущенной ракеты.

Этот пуск для КНДР стал уже седьмым в 2025 году. В прошлый раз военные применили баллистику 16 дней назад. Журналисты не исключили, что он стал ответной мерой на новые санкции со стороны США.

Минфин США 4 ноября внес два северокорейских учреждения и восемь граждан КНДР в санкционный список по обвинению в отмывании средств после киберпреступлений.

В начале октября КНДР представила новейшую МБР «Хвасонпхо-20» на военном параде в честь 80-летия ТПК.