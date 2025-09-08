Нетаньяху призвал жителей Газы к эвакуации перед наступлением на город

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит масштабную операцию по захвату города Газа, всем мирным жителям необходимо срочно покинуть населенный пункт. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе видеообращения из штаб-квартиры Минобороны, сообщила газета The Times of Israel.

Глава правительства подчеркнул, что за последние несколько дней бойцы ЦАХАЛ уничтожили более 50 высоток на территории палестинского сектора, которые использовали боевики ХАМАС.

«Все это было лишь прелюдией к основной операции с наземными маневрами наших сил, которые сейчас организуются и собираются для захода в город», — заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что использует возможность и просит всех жителей срочно покинуть Газу и не возвращаться до прекращения боевых действий,

«Вас предупредили. Убирайтесь оттуда!» — сказал Нетаньяху.

В ходе выступления премьер-министр Израиля также прокомментировал теракт на перекрестке Рамот в Иерусалиме, где два боевика расстреляли автобус с пассажирами, убив шесть человек.

Нетаньяху подчеркнул, что ликвидации террористов недостаточно — необходимо применить все силы, чтобы расправиться с теми, кто оказывал им помощь.

По его словам, в ходе предварительных работ бойцы ЦАХАЛ ликвидировали три ячейки боевиков, сформировавшиеся в лагерях беженцев. Теперь пришло время зачистить и другие территории.