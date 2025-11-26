Главу Гвинеи-Бисау арестовали в результате госпереворота

Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало сообщил изданию Jeune Afrique , что оказался под арестом в результате государственного переворота. По словам главы государства, силового давления к нему не применяли, а мятеж, как утверждает он, возглавляет начальник штаба сухопутных войск.

Как пишет издание, под стражу также взяли начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.

Сообщения о нестабильности начали поступать ранее. AFP информировало о стрельбе рядом с президентским дворцом, а Reuters — о выстрелах возле здания национальной избирательной комиссии.

Напряжение в стране возникло на фоне выборов, которые прошли 23 ноября. И действующий президент, и его оппонент Фернанду Диаш почти одновременно объявили себя победителями. Официальные результаты голосования должны опубликовать 27 ноября, однако до этого момента ситуация в республике резко перешла в силовую фазу.

Двадцать третьего января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Эмбало. Ранее в тот же день российский лидер отходил с заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, потому что «возникла необходимость провести международный телефонный разговор». Он указывал, что «вынужден минут на пять отойти», и обещал вернуться после разговора.