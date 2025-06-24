Военные эксперты Razvedos и Констебль выяснят, кто и в чем выиграл на Ближнем Востоке

Задача России — быть сильной в сложившейся геополитической ситуации, в том числе на Ближнем Востоке. Конфликт Ирана и Израиля, а также ситуацию в зоне спецоперации обсудят военные эксперты Констебль и Разведос в подкасте 360.ru «Плохие парни».

Блогеры выяснят, кто и в чем выиграл в 12-дневной войне на Ближнем Востоке, почему Иран не перекрыл Ормузский пролив, как президент США Дональд Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер КНР Си Цзиньпин разыграли иранскую партию.

Еще одной темой разговора станет влияние конфликта в Персидском заливе на ситуацию на Украине.

В предыдущем выпуске Razvedos объяснил, почему мир с Украиной только отодвигает новое противостояние. По его мнению, необходимо готовиться к следующему конфликту.