Лукашенко заявил, что не планирует проводить мобилизацию в Белоруссии | 360°

Мир 25 апреля 2024, 13:53 Лукашенко заявил, что не планирует проводить мобилизацию в Белоруссии Лукашенко: мобилизацию я проводить пока не собираюсь Министерство обороны РБ

Читать 360 в

Белоруссия не имеет достаточно людей и сил для проведения мобилизации. Кроме того, угрозы войны для республики сейчас нет. С таким заявлением на Всебелорусском народном собрании выступил президент страны Александр Лукашенко. Прямую трансляцию их зала заседаний ведет БелТА.

Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране регулярно проводятся военные учения и продолжается модернизация Вооруженных сил для адаптации к изменившейся внешней обстановке. Но для проведения мобилизации требуется больше ресурсов.

Реклама

«У нас нет столько людей пока и сил, мобилизацию я проводить пока не собираюсь», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что потенциальные агрессоры должны понимать, что их столицы расположены рядом с границей, поэтому ответ станет достаточно жестким. Белорусский лидер напомнил, что мобилизацию в стране объявят только при появлении угрозы войны, но пока ее нет люди могут жить спокойно.

В ходе своего выступления Александр Лукашенко заявил, что соседние с республикой Польша и страны Балтии станут опорными пунктами для Запада в случае потенциальной войны против России и Белорусии.

Политик подчеркнул, что польские военные под предлогом усиления границ проводят разведку и диверсии около белорусских рубежей. Но отвечать на такие действия агрессией республика не намерена.