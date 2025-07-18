Военная база США лишила японцев спокойной жизни

Жители японского города Ивакуни в префектуре Ямагути пожаловались на мешающий спокойной жизни шум от американской военной базы. Об этом сообщила национальная ежедневная газета Mainichi Shimbun .

Речь идет о военном объекте США, расположенном вблизи города. После того как база была расширена, на ее территории выросло количество учений и тренировочных полетов, что привело к возросшему уровню шумового загрязнения.

Инициативные местные жители объединились в группу и требуют запретить полеты американской военной авиации. Согласно местному законодательству, японцы имеют право получить от государства субсидию на звукоизоляцию дома при превышении индекса шумового загрязнения отметки в 75. По словам жителей домов, расположенных недалеко от военной базы США, у них этот уровень в последние 30 лет достигает 85.

Ранее в российском МИД заявили протест посольству Японии из-за военных учений у границ России. Представители министерства указали, что участие японских ВВС в крупномасштабных учениях США недопустимо.