МИД заявил протест посольству Японии из-за учений у границ России

МИД заявил протест Японии из-за участия в крупномасштабных учениях с США

Участие ВВС Японии в крупномасштабных учениях США недопустимо. В этой связи японскому посольству в Москве заявлен протест, сообщила пресс-служба МИД.

«Заявлен решительный протест в связи с участием воздушных сил самообороны в учениях ВС США Resolute Force Pacific, которые пройдут 9 июля — 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ РФ», — заявили в ведомстве.

В МИД указали, что командование сил самообороны объяснило данные мероприятия необходимостью активизировать меры по укреплению своей обороноспособности.

Также отмечается, что Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Посольству Японии вынесли предупреждение об адекватных контрмерах в случае потенциальной угрозы безопасности Российской Федерации.

Минобороны США ранее призвало власти Японии прояснить свою позицию в потенциальном конфликте между Китаем из-за Тайваня. Также стране рекомендовали увеличить военные расходы.