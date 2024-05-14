Военком разбил голову украинке металлическими костылями | 360°

14 мая 2024, 02:29
Военком разбил голову украинке металлическими костылями
Военком избил девушку металлическими костылями в Одессе
Украинский военком разбил голову одесситке за попытку снять на телефон насильственную мобилизацию ее друга. Видео происшествия опубликовали местные Telegram-каналы.
На кадрах видно, как военный бьет девушку металлическими костылями в то время, как его подручные запихивают в автобус молодого человека для дальнейшей отправки на фронт.
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Согласно поступившим данным, женщине отбили ноги, а разбитую голову пришлось зашивать.
Военнообязанный скончался в Саксаганском военкомате в Днепропетровской области Украины, где проходил военно-врачебную комиссию. Родственникам сообщили, что мужчина умер якобы от приступа эпилепсии. Но они считают, что 44-летнего военнообязанного могли избить.
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