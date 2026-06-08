Водолазы впервые засняли белую акулу в Средиземном море

Во время устранения сетей-призраков в Средиземном море водолазы впервые столкнулись с белой акулой. Об этом со ссылкой на некоммерческую экологическую организацию Healthy Seas Foundation сообщило РИА «Новости» .

Специалисты засняли хищника в его естественной среде обитания. В организации уточнили, что это первые подводные снимки взрослой особи в Средиземном море.

Акула приплыла к людям, когда они извлекали брошенные рыболовные сети с затонувшего на дне Тунисского пролива судна.

Доктор зоологического института в Неаполе Карло Каттано назвал случившееся необычным и ценным для науки.

Ранее в водах Приморья рано появился тунец. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина объяснила, что из-за рыбы в эти места могут приплыть и акулы. Специалист также опровергла сообщения о том, что появление хищников является аномалией и охарактеризовала его как закономерное следствие перестройки морской экосистемы.