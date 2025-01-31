Водолазы нашли тело погибшей при крушении самолета фигуристки Шишковой

Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе над Вашингтоном чемпионки мира по фигурному катанию россиянки Евгении Шишковой в реке Потомак. Об этом spb.kp.ru сообщила мать ее супруга, Вадима Наумова.

«На месте трагедии находился только их сын Максим. <…> Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего не известно», — сказала она.

Местный телеканал CBS сообщил, часть тел погибших вынесло течением реки на берег, других обнаружили под водой. Спасательные работы близятся к завершению.

Хвостовая часть пассажирского лайнера пока остается недоступной для водолазов, там, предположительно, могут находиться тела других погибших.

Авиакатастрофа произошла возле аэропорта имени Рональда Рейгана в ночь на 30 января. Самолет с 64 людьми на борту врезался в армейский вертолет. После столкновения лайнер раскололся на две части и рухнул в реку Потомак.

Позже стало известно о гибели российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые работали в США тренерами. Также на борту находилась советская спортсменка Инна Волянская.