Во время ЧП в аэропорту Нью-Йорка погибли два человека, 10 серьезно пострадали

Жертвами аварии в аэропорту Нью-Йорка Ла-Гуардия стали два человека, еще 10 серьезно пострадали. Об этом заявила исполнительный директор Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Кэтрин Гарсия, ее процитировал ТАСС .

«По предварительным данным, 41 [человек] — пассажир и представители экипажа — были доставлены в больницу, также были госпитализированы сотрудники пожарной и спасательной службы», — заявила она.

На данный момент 32 человек уже выписали из больниц, но есть пострадавшие с тяжелыми травмами. Два человека погибли.

Ранее в аэропорту Детройта в США автомобиль въехал в здание. Шестеро получили ранения, водителя задержали. В соцсетях опубликовали снимки, на которых видно, что у стоек авиакомпании Delta Air Lines в зоне вылета стоит синий седан с открытым капотом, перед которым был грузовик.

Вокруг разбросаны осколки стекла и фрагменты конструкций, место ЧП оцепили полицейской лентой.