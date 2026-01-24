Автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта в США, шестеро ранены

AP: автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта, шесть человек пострадали

В аэропорту Детройта, США, автомобиль въехал в здание. Шесть человек пострадали, водитель задержан, передает агентство Associated Press со ссылкой на заявление аэропорта.

«Автомобиль протаранил вход в столичный аэропорт Детройта в округе Уэйн, столкнувшись с билетной стойкой и ранив шесть человек, в пятницу вечером (по местному времени — прим. ред.)», — говорится в публикации.

Агентство сообщает, что причина инцидента пока не установлена. Расследование продолжается.

Водителя взяли под стражу, сообщили в администрации аэропорта округа Уэйн.

В соцсетях появились фотографии синего четырехдверного седана с открытым капотом, стоящего перед грузовиком у стоек Delta Air Lines в зале вылета. Вокруг валялись осколки стекла и другие обломки, а место происшествия оградили желтой полицейской лентой.

