Во французской коммуне Медон нашли мертвым российского журналиста

Утром 6 января во французской коммуне Медон обнаружили тело российского журналиста, который ранее сбежал во Францию. Об этом написала газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже.

По словам журналиста Дениса Балашова, этот человек — Евгений Сафронов. Он уехал за границу до начала СВО.

«Женя не смог продлить документы, вынужден был покинуть страну пребывания и скитаться по индиям и стамбулам до тех пор, пока не получил французскую визу. Полгода назад он перебрался в Париж, пытался обосноваться тут», — написал он в своем телеграм-канале.

Неделю назад у журналиста взломали аккаунты в соцсетях, мессенджерах и на портале «Госуслуги».

По информации Le Parisien, полиция рассматривает версию об угрозе убийством. Прокуратура начала расследование, чтобы выяснить причины смерти и установить личность погибшего.

