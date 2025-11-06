Во Франции уроженец Чечни убил бывшую жену и ранил ножом дочь

Уроженец Чечни убил свою 39-летнюю бывшую жену и несколько раз ударил ножом 17-летнюю дочь в городе Ницца. Девушка попала в госпиталь в тяжелом состоянии, сообщила газета Nice-matin.

Преступление произошло днем 4 ноября в районе Мулен. Мужчина на напал на супругу на глазах их трехлетней дочери. Полицейские задержали убийцу в этот же день.

Прокуратура департамента Приморские Альпы возбудила уголовное дело. В декабре 2023 года уроженца Чечни уже привлекали к ответственности за домашнее насилие.

Мужчину поместили под судебный надзор, его освободили в мае 2024 года. После этого подозреваемый и его семья запретили бывшей жене и детям выезжать из Франции.

