Во Франции женщину оштрафовали за мяуканье ее кошки в поезде

Пассажирку поезда, следовавшего из Парижа в Ван, оштрафовали за слишком громкое мяуканье ее кошки. Об этом сообщил BFMTV .

На звуки, которые на протяжении длительного времени издавал питомец, контроллеру пожаловались другие пассажиры. Хозяйке животного выписали штраф в размере 110 евро (около 10 тысяч рублей — прим. ред.) с формулировкой «нарушение общественного порядка».

Женщина не согласилась с наказанием. Она заявила, что перевозила кошку по всем правилам: приобрела для нее отдельный билет за семь евро и поместила в специальную переноску. Пассажирка поезда намерена обжаловать штраф.

Ранее стало известно, что в РЖД появилась опция выбора места для питомца в вагоне. Благодаря нововведению у пассажиров-аллергиков теперь есть возможность избежать контакта с животными.