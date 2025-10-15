Во Франции женщина завела человеческую мумию в диване

La Provence: суд во Франции вынес приговор женщине, хранившей Мумию в диване

Психически больная женщина во Франции скрывала останки пожилого соседа в своей квартире на протяжении трех месяцев. Об этом сообщило издание La Provence со ссылкой на судебные материалы.

Расследование началось в августе 2020 года после жалоб соседей на невыносимый запах. Сотрудники клининговой службы обнаружили мумифицированное тело мужчины в диване-кровати.

Полиция установила, что останки принадлежали 60-летнему соседу женщины. Следствие пришло к выводу, что мужчина скончался весной того же года по естественным причинам.

По данным следствия, женщина хотела продолжить жить вместе с умершим соседом и даже оставила его в сидячем положении. Но когда из-за разложения от тела отделилась голова, она спрятала его в диван.

Голову покойного женщина выбросила в мусорный контейнер. Суд учел психическое состояние обвиняемой, страдавшей шизофренией и биполярным расстройством, и приговорил подсудимую к четырем месяцам тюремного заключения условно.

В Елабуге у аптеки нашли части человеческого тела в пакете. По предварительной информации, найденные фрагменты тела принадлежат одному человеку.