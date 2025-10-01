Части человеческого тела в пакете нашли у аптеки в Елабуге

В Елабуге у аптеки нашли части человеческого тела в пакете. Об этом сообщило издание KazanFirst .

Пакет с жутким содержимым обнаружили в центре города на проспекте Мира. Он лежал у аптеки возле дома № 34. По предварительной информации, найденные фрагменты тела принадлежат одному человеку.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Подробности случившегося пока не оглашаются.

