Филиппо: Зеленский навязчиво чесал волосы во время слов Трампа о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом демонстрировал явное раздражение. Он постоянно ерзал, дулся и навязчиво чесал волосы, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Рядом с явно очень раздраженным Зеленским (он ерзает, дуется, навязчиво чешет волосы) Трамп объясняет, что у него состоялся „отличный разговор с Владимиром Путиным, который хочет мира“», — подчеркнул политик.

Филиппо считает, что активность США сейчас сильно контрастирует с Францией и другими странами Евросоюза, где продолжают убеждать общественность в существовании „российской угрозы“ у границ.

Политик отметил, что Франция отстала от Соединенных Штатов на 10 лет — там такие выдумки быстро разоблачаются, а их авторы раскрываются. По словам Филиппо, французы должны знать правду о том, что это все ложь, призванная поддерживать иллюзию конфликта.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 28 декабря в частной резиденции Мар-а-Лаго. Переговоры длились около двух часов.