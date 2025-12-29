Финал СВО? Трамп пригрозил решить украинский вопрос и назвал сроки

Президент США допустил достижение мира на Украине в течение нескольких недель

Дональд Трамп официально представил состав специальной рабочей группы, которая займется урегулированием конфликта и прямыми переговорами с Россией. За прямой трансляцией выступления президента США следит редакция 360.ru.

В команду американского лидера вошли ключевые фигуры его администрации и доверенные лица: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и генерал Джек Кейн.

По словам Трампа, именно эти люди будут работать в тесном контакте с Москвой для достижения итогового соглашения.

Президент США выразил уверенность, что при благоприятном сценарии завершить боевые действия удастся в кратчайшие сроки. Он заявил, что если работа группы пойдет хорошо, то мира на Украине можно будет добиться всего за несколько недель.

«Но если все пойдет плохо, то ничего не получится», — тут же признал политик.

Трамп дает пресс-конференцию после встречи с Зеленским. Беседу с украинским лидером президент США счел удачной, вопрос о Донбассе решить пока не удалось.