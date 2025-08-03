Генерал Буркхард: Россия может стать реальной угрозой в течение пяти лет

Французский генерал Тьерри Буркхард перед уходом в отставку заявил о «российской угрозе» для европейских стран. Его слова привело издание The Economist.

«Боевой опыт России, ее огромная численность и выносливость делают ее опасной: в конфликте российский народ все равно продержится дольше», — сказал генерал.

Буркхард отметил, что Россия накопила достаточного потенциала для быстрого перевооружения. Таким образом, в течение пяти лет она будет представлять собой «реальную угрозу» для стран Европы.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что потенциальный военный конфликт между Соединенными Штатами и Россией должно быть исключен. Он назвал главной угрозой риск случайной стычки ошибки, которая может привести к эскалации между ядерными державами.