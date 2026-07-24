Режим ЧС объявили в Мадриде и провинции Авила из-за лесных пожаров

В Мадриде и провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон) объявили режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщило Минобороны Испании в соцсети Х.

«В связи с пожарами в Мадриде и Авиле объявлена чрезвычайная ситуация национального значения», — заявили в ведомстве.

Из-за быстрого распространения огня свыше 10 тысяч человек эвакуировали. Как отметили в экстренных службах Мадрида, пожары пока не локализованы и не контролируются.

Ранее на юге Франции в департаменте Вар разгорелся природный пожар. Власти провели эвакуацию примерно 400 жителей. Пламя распространилось недалеко от деревни Котиньяк.

Также из-за происшествия без света остались около 2,3 тысячи домов. Несколько жилых строений сгорели. К тушению огня привлекли 1,2 тысячи сотрудников пожарно-спасательной службы, четыре пожарных самолета и один вертолет.