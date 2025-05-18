Во Франции высмеяли доклад латвийской разведки с описанием типичного шпиона из России

Во Франции раскритиковали новый доклад Службы военной разведки и безопасности Латвии, где описан «типичный» облик российского шпиона . Французские СМИ назвали этот документ глупым.

Ведущий французского телеканала LCI во время выпуска новостей, под громкий смех гостей студии, зачитал фрагменты из рекомендаций латвийской разведки по выявлению потенциальных российских шпионов.

«Военная, спортивная или туристическая одежда в сочетании со специальными элементами, военными рюкзаками, униформой, короткие волосы, неопрятный вид, нечистоплотность, атлетическое телосложение», — озвучил текст доклада ведущий.

По словам гостя, это выглядит немного карикатурно и даже нелепо. Эксперт, присутствующий на программе, отметил, что это не соответствует образу настоящего шпиона.

В отчёте литовских спецслужб говорится, что следует проявлять осторожность, если эти люди находятся рядом с одинокими или социально уязвимыми людьми, в заброшенных строениях или даже в дикой местности. Кроме того, у них могут быть документы, выданные в странах с напряжённой политической обстановкой, а также снаряжение, включая аптечки, карты, радиостанции и навигационные устройства.

Ранее латвийского парламентария назвали «русским шпионом». Прокуратура попросила разрешить уголовное преследование против оппозиционного депутата партии «Согласие» Яниса Адамсонса.