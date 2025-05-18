Неопрятный вид и короткая стрижка. Французам рассказали, как выявить русского шпиона

Французский канал La Chaîne Info перечислил «характерные признаки» русских диверсантов и шпионов. Об этом написал Telegram-канал Colonelcassad.
Автор канала военный эксперт Борис Рожин отметил, что французский телеканал опубликовал список вслед за разведкой Латвии. Эксперты считают, что русских разведчиков можно определить по ряду особенностей:
военная одежда;
короткая стрижка;
спортивное телосложение;
наличие российских или белорусских документов;
рюкзак и неопрятный внешний вид;
проживание в лесу около водоема или в заброшенных зданиях.
«Возможно с медведем, балалайкой и обязательно напевающего „Я Русский“ или „Матушка Земля“», — добавил Рожин.