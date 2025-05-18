Неопрятный вид и короткая стрижка. Французам рассказали, как выявить русского шпиона

Французам перечислили характерные признаки русского шпиона

Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Французский канал La Chaîne Info перечислил «характерные признаки» русских диверсантов и шпионов. Об этом написал Telegram-канал Colonelcassad.

Автор канала военный эксперт Борис Рожин отметил, что французский телеканал опубликовал список вслед за разведкой Латвии. Эксперты считают, что русских разведчиков можно определить по ряду особенностей:

«Возможно с медведем, балалайкой и обязательно напевающего „Я Русский“ или „Матушка Земля“», — добавил Рожин.

В Венгрии разоблачили двух украинских шпионов, которые работали в Будапеште под дипломатическим прикрытием.

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