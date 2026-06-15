Русская культура превратилась для жителей Франции в нечто экзотическое, и они очень по ней тоскуют. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

По словам дипломата, интерес к России во французском обществе традиционно остается очень высоким. Однако сейчас, когда в Европе повсеместно вводят запреты на все русское, местные жители стали воспринимать российскую культуру как редкую возможность, которой им сильно не хватает.

Оранский подчеркнул, что, несмотря на регулярные попытки Запада переписать историю, многолетние традиции дружбы между народами двух стран по-прежнему остаются прочным фундаментом для взаимопонимания и культурного обмена.

Однако не все граждане Франции доброжелательны к россиянам. Так, журналистка Ксения Собчак столкнулась с местным жителем, который, услышав русскую речь, выкрикнул ей проукраинский лозунг. В ответ телеведущая обвинила его в расизме и посоветовала мужчине не обижать русских.