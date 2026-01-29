Во Франции решили отменить понятие «супружеский долг»

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции единогласно приняло поправки в Гражданский кодекс, по которым сожительство и официальный брак не будут обязывать супругов заниматься сексом. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Авторы законопроекта утверждают, что действующая система поощряет «хищническое» отношение мужчины к женщине. Они хотят исключить практику, при которой суды разводят супругов под предлогом отсутствия между ними половой жизни, и в то же время усилить борьбу с сексуальным насилием.

По статистике депутатов, до четверти французских мужчин считают нормой, когда женщина соглашается на секс не потому, что хочет его, а из чувства долга.

Теперь проект должен рассмотреть сенат.

