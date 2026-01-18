Польза от измен. В Британии раскрыли, почему жены соглашаются на любовниц у мужей
DM: жены негласно разрешают мужьям заводить любовниц ради сохранения брака
Эксперт по сексу и отношениям Трейси Кокс рассказала, почему в браке один из партнеров негласно разрешает другому завести любовника на стороне. Об этом сообщило издание Daily Mail.
По ее словам, действует принцип «не спрашивай, не говори». Зачастую это негласная сделка, когда, например, мужчина может заниматься сексом на стороне, а его супруга закрывает на это глаза. Но здесь и речи не идет о классическом открытом браке, так как партнеры скрывают свои похождения друг от друга.
Кокс пояснила, что у такой негласной сделки есть несколько причин: утрата женщиной привлекательности, разница в сексуальных аппетитах партнеров, специфические предпочтения в сексе одного из супругов, нежелание терять высокий уровень жизни.
«После 25 лет совместной жизни мой муж стал для меня скорее лучшим другом, чем любовником. Я не хочу с ним разводиться — мы построили целую совместную жизнь, вырастили детей, у нас есть круг друзей, которыми я очень дорожу. Но я больше не испытываю к нему сексуальных чувств», — поделилась с Кокс одна из женщин.
Другая рассказала, что ее мужу нравится, когда связывают и хлещут плетью, а ее это отталкивает. Ей проще делегировать какой-нибудь женщине в латексе обязанность его пороть и так сохранить брак.
Третья женщина призналась, что ей хочется пить вино в Тоскане, отправить детей в частную школу, а не заниматься сексом. Она в курсе, что муж изменяет ей в командировках, но он ее финансово обеспечивает, у них прекрасный дом, поэтому она закрывает на это глаза.
Ранее в Японии художница создала комикс о 520 изменах своего мужа, заработав на этом.