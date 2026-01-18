Польза от измен. В Британии раскрыли, почему жены соглашаются на любовниц у мужей

Эксперт по сексу и отношениям Трейси Кокс рассказала, почему в браке один из партнеров негласно разрешает другому завести любовника на стороне. Об этом сообщило издание Daily Mail .

По ее словам, действует принцип «не спрашивай, не говори». Зачастую это негласная сделка, когда, например, мужчина может заниматься сексом на стороне, а его супруга закрывает на это глаза. Но здесь и речи не идет о классическом открытом браке, так как партнеры скрывают свои похождения друг от друга.

Кокс пояснила, что у такой негласной сделки есть несколько причин: утрата женщиной привлекательности, разница в сексуальных аппетитах партнеров, специфические предпочтения в сексе одного из супругов, нежелание терять высокий уровень жизни.

«После 25 лет совместной жизни мой муж стал для меня скорее лучшим другом, чем любовником. Я не хочу с ним разводиться — мы построили целую совместную жизнь, вырастили детей, у нас есть круг друзей, которыми я очень дорожу. Но я больше не испытываю к нему сексуальных чувств», — поделилась с Кокс одна из женщин.

Другая рассказала, что ее мужу нравится, когда связывают и хлещут плетью, а ее это отталкивает. Ей проще делегировать какой-нибудь женщине в латексе обязанность его пороть и так сохранить брак.

Третья женщина призналась, что ей хочется пить вино в Тоскане, отправить детей в частную школу, а не заниматься сексом. Она в курсе, что муж изменяет ей в командировках, но он ее финансово обеспечивает, у них прекрасный дом, поэтому она закрывает на это глаза.

