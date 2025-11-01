Во Франции рассказали о планах Украины получить Rafale и Gripen

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах сформировать к ближайшим годам современный парк из 250 истребителей, сообщило французское издание Le Parisien . Киев ведет переговоры с Швецией, США и Францией о поставках самолетов, чтобы модернизировать свои военно-воздушные силы и укрепить национальную безопасность.

Главным приоритетом названы шведские Gripen, которые Зеленский охарактеризовал как самые современные на рынке. Он сообщил, что Украина договорилась о контракте на 150 новых Gripen, подчеркнув, что это долгий, но крайне перспективный путь. Производитель, компания Saab, уже рассматривает возможность создания сборочной линии и места тестирования этих самолетов на украинской территории.

Кроме того, Киев ведет переговоры с Францией о приобретении новых истребителей Rafale, которые должны дополнить шведские машины. Сейчас Париж поставляет Украине Mirage 2000-5, однако их возможности ограничены, и украинские военные рассчитывают получить флагман французского авиапрома. По данным Le Parisien, Dassault Aviation готова откликнуться на запрос Украины, хотя решение о передаче пока не принято. Поставки могут финансироваться через программу НАТО PURL («список приоритетных потребностей Украины»).

Помимо европейских машин, Киев продолжает ожидать 30 американских F-16, обещанных Бельгией, что увеличит общее количество таких самолетов до 86 единиц. Однако, как отмечает издание, украинское руководство уже смотрит в сторону F-35 Lightning II — истребителей пятого поколения, которые должны стать частью долгосрочной стратегии авиации будущего.

В октябре Швеция и Украина подписали соглашение о намерении приобрести до 150 истребителей Gripen E. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном.