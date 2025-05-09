Филиппо обвинил Мерца в стремлении втянуть Францию в конфликт на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен втянуть Францию в конфликт на Украине. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X .

«Новый канцлер Германии Мерц совершенно сумасшедший! <…> Но, ко всеобщему удивлению, он уже очень слаб!» — написал он.

По словам французского политика, Мерц является сумасшедшим разжигателем войны, который составил неплохой дуэт с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последнего Филиппо назвал безумцем.

При этом политик отметил, что Мерца ждет «чудесный сюрприз» в виде отсутствия реального большинства голосов в парламенте.

Мерц 6 мая занял пост канцлера Германии, победив во втором туре выборов в бундестаге, сообщал RT. Политик набрал 325 голосов. Он уже заявил о планах посетить Украину в ближайшие недели.

Филиппо неоднократно обвинял лидеров стран Евросоюза в попытке помешать урегулированию конфликта на Украине. По его словам, они подталкивали президента Владимира Зеленского к бескомпромиссной позиции, желая тем самым воспрепятствовать достижению мира.