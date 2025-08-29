Во Франции раскрыли, кого Трамп считает помехой в отношениях с Россией

Le Point: Трамп считает Украину препятствием в перезагрузке отношений с Москвой

Президент США Дональд Трамп стал воспринимать Киев как препятствие на пути восстановления отношений с Россией и мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на источник.

«Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием», — говорится в материале.

Глава Белого дома осознает и то, что ни одного соглашения с Россией не получится достигнуть без решения по Украине.

О том, что Трамп недоволен действиями президента Украины Владимира Зеленского и европейскими лидерами ранее написал журнал Atlantic. Причина — их завышенные требования к переговорному процессу. Трамп считает, что они должны признать потерю Украиной части территории ради завершения конфликта.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.