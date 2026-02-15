Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене

Филиппо: Стармер и Мерц унизили Макрона в Мюнхене

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер унизили французского президента Эммануэля Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в социальной сети X заявил председатель правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он прикрепил к посту видеозапись, на которой Макрон подходит к Мерцу и Стармеру, но те не обращают на него никакого внимания.

«Когда такое видишь, понимаешь, каким глупцом другие главы государств и правительств воспринимают Макрона!» — написал Филиппо.

По мнению политика, единственные, кто еще поддерживает Макрона, — парламентарии Франции, которые отказываются отстранять его от должности.

Западные СМИ предупреждали, что затаенная обида Мерца на Макрона из-за несогласованных позиций по передаче Украине заблокированных активов России в итоге грозит развалом всего Евросоюза.