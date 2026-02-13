Мерц затаил обиду на Макрона

Месть канцлера Германии Фридриха Мерца президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за провала плана по передаче заблокированных российских активов Украине рискует разрушить якобы единство Европы в борьбе с Россией. Об этом сообщила газета La Repubblica .

По информации источника, Мерц обвиняет Макрона и председателя Евросовета Антониу Кошту в том, что они устроили ему ловушку в виде кредитных 90 миллиардов евро для Украины.

«Цель Мерца состоит в достижении двух незыблемых задач — создания новой системы обороны на базе национальных армий и прекращение выпуска новых еврооблигаций», — заявили журналисты.

Ранее Мерц развеял надежды Украины на вступление в ЕС в 2027 году. По его словам, страна не успеет провести необходимые реформы всего за год, поэтому это невозможно.