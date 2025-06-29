Лавров заявил, что Макрон и Мерц окончательно лишились здравого смысла

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, похоже, потеряли чувство реальности. Они пытаются вернуться к временам, когда Германия и Франция мечтали о завоевании всей Европы, особенно Российской империи и Советского Союза. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил ТАСС .

Недавно Макрон и Мерц опубликовали совместную статью. В ней они призвали Европу усилить свою оборону. По их мнению, Россия представляет главную угрозу. Она ведет агрессивные войны. Макрон и Мерц утверждают, что Владимир Путин стремится подорвать европейскую безопасность, обратил внимание Лавров.

«Я думаю, что одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе и следит за событиями, достаточно, чтобы понять, что эти деятели утратили окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз», — отметил дипломат.

Ранее поведение Макрона на саммите НАТО высмеяли во Франции. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издевался над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях прошедшего саммита НАТО в Гааге. По словам политика, турецкий лидер заставил Макрона «крутиться, как волчок». В ответ на это французский президент лишь недовольно поморщился.