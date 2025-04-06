Британия и Франция обсудили международную «миротворческую» миссию на Украине

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин провел в Киеве встречу с главами генштабов Франции и Украины для обсуждения возможного формирования международных сил безопасности на территории Украины. Об этом сообщило британское министерство обороны в официальном пресс-релизе .

По данным ведомства, стороны рассмотрели параметры будущей миссии, включая ее структуру, численность и состав. В заявлении военные подчеркнули, что переговоры стали частью усилий Лондона по созданию коалиции стран, готовых участвовать в стабилизации ситуации.

Имена представителей Франции и Украины, участвовавших во встрече, в документе не указаны. Министерство ограничилось упоминанием факта проведения трехсторонних консультаций на уровне руководителей военных ведомств.

Ранее в США высказали мысль, что идея европейских политиков о вводе войск на Украину выглядит хорошим планом только на бумаге, который нереализуем на практике. Даже если Франция, Великобритания и другие страны решат отправить войска в западную Украину, у Европы не хватит ресурсов для долгосрочного развертывания.