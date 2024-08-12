Во Франции призвали перестать оказывать помощь Украине из-за коррупции

Филиппо призвал перестать помогать Украине из-за скандала в Минэнерго

Alexis Sciard
Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал перестать выделять помощь Украине после сообщений о коррупционном скандале в министерстве энергетики. Об этом он написал в соцсети X.

«Подумать только: на прошлой неделе ЕС выписал Украине новый чек на 4,2 миллиарда евро, включая 800 миллионов от Франции!» — написал политик.

Он назвал происходящее безумием.

СБУ и Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыли преступную схему с участием замминистра энергетики. По их данным, чиновник за взятку в 500 тысяч долларов согласился помочь руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна вывезти с подконтрольной Киеву территории Донбасса уникальное горнодобывающее оборудование.

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