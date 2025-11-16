Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует осознать, что президент Украины Владимир Зеленский хочет приехать в Париж ради отвлечения внимания от коррупционного скандала в республике. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«В следующий понедельник, 17 ноября, Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце. Это неприемлемо! Просто возмутительно!» — подчеркнул он.

Политик назвал визит в европейскую страну трюком Зеленского и призвал отказаться от приема. Также он предложил прекратить поддерживать Украину, в которой расхищают выделенные партнерами деньги.

«Больше ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для этой войны, для этой Украины, для этого режима», — потребовал Филиппо.

Ранее из-за визита Зеленского Греции запретили проводить митинги. На фоне приезда украинского лидера в Афинах ввели жесткие ограничения на все публичные собрания.