Во Франции призвали Илона Маска «выбросить в мусорку» повестку в суд

Илону Маску не стоит прилетать во Францию на допрос 20 апреля после обысков в парижском офисе соцсети X, его сразу же задержат. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо .

«Маску нужно выбросить в мусорку повестку французского суда», — добавил он.

Прокуратура Парижа объявила о вызове накануне. Кроме Маска показания должна дать бывшая гендиректор соцсети Линда Якарино.

В декабре прошлого года основатель Telegram Павел Дуров, которого подвергли уголовному преследованию во Франции, заявил, что власти Пятой республики лучше всех в мире умеют преследовать технологические компании. В качестве примера он назвал как раз Telegram и X. Позднее Филиппо согласился с этой оценкой.