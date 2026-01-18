Филиппо: ЕС должен отказаться от курса на конфликт с Россией

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за возобновление переговоров с Россией и отказ Европы от санкций. Об этом он написал в соцсети X .

По словам политика, Европа должна перестать нагнетать обстановку и вернуться к нормальным взаимоотношениям с Москвой.

«Давайте прекратим всеобщую паранойю, будем снова вести диалог с Россией, снимем санкции и возобновим торговлю с ней», — написал Филиппо.

Также политик потребовал, чтобы европейские государства прекратили попытки вести конфликт с Россией на Украине. Он заявил, что нынешний курс Евросоюза тянет регион от одного кризиса к другому.

Филиппо выразил уверенность, что каждая страна должна опираться на свои национальные интересы, а не следовать жесткой линии Брюсселя в отношении Москвы.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» осудил президента Франции Эммануэля Макрона из-за его позиции по закупкам вооружения для Киева. Он потребовал «прекратить этот цирк».