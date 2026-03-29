Во Франции предотвратили теракт у здания американского банка

Французская полиция предотвратила попытку взорвать самодельное взрывное устройство у здания Bank of America в Париже. Об этом на брифинге сообщил глава МВД республики Лоран Нуньес, его слова привело Reuters .

«Считаю очевидной связь с ситуацией на Ближнем Востоке. Антитеррористическая прокуратура указывает на схожесть с действиями, совершенными в других европейских странах», — сказал министр.

На месте ЧП задержали одного человека, второй успел скрыться. На допросе 17-летний подозреваемый признался, что является гражданином Сенегала, а задание подорвать взрывчатку получил в социальной сети Snapchat за вознаграждение в 600 евро.

К банку его привел неизвестный мужчина на машине. Ему вручили канистру с бензином, на которую скотчем прикрепили заряд с порохом, который необходимо было взорвать у дверей банка. В ситуацию вмешался патруль полиции, уточнил телеканал BFMTV. Второго соучастника неудавшегося теракта ищут правоохранители.

Ранее спецслужбы Франции задержали трех смертниц, готовивших теракты в Париже.