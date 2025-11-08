Спецслужбы Франции задержали готовивших теракты в Париже трех смертниц

Планировавших подрывы в ночных клубах, барах или концертных залах Парижа трех молодых француженок задержали спецслужбы. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Le Parisien .

Собеседник издания уточнил, что речь идет об уроженках Лиона, Виллербана и Вьерзоне 2004, 2006 и 2007 годов рождения.

Французские силовики следили за ними несколько месяцев. Они узнали, что у всех девушек есть инвалидность и из дома они практически не выходили. Но когда это происходило, то подозреваемые надевали никабы.

«Остальное время эти молодые женщины проводили взаперти, просматривая видео, пропагандирующие джихадизм», — рассказал источник.

По его словам, задержанные обсуждали, где найти оружие и взрывчатку для поясов смертника. Теракты они планировали провести в барах или концертных залах Парижа.

Потенциальных смертниц задержали в начале октября. Им предъявили обвинение в создании террористической группировки для совершения преступлений. По решению суда девушек отправили в тюрьму.

Близкий к следствию источник заявил журналистам, что это первые смертницы, которые появились за последние несколько лет.

В начале сентября в социальных сетях распространилось видео анонимных исламистов, выступивших с угрозами поджогов храмов во Франции и требованием освободить осужденного на пожизненный срок за убийство трех прихожан церкви в Ницце Ибрагима Айссауи. Свои угрозы радикалы сопроводили поджогом бумажного макета собора Парижской Богоматери.