Спецслужбы Франции задержали готовивших теракты в Париже трех смертниц
Планировавших подрывы в ночных клубах, барах или концертных залах Парижа трех молодых француженок задержали спецслужбы. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Le Parisien.
Собеседник издания уточнил, что речь идет об уроженках Лиона, Виллербана и Вьерзоне 2004, 2006 и 2007 годов рождения.
Французские силовики следили за ними несколько месяцев. Они узнали, что у всех девушек есть инвалидность и из дома они практически не выходили. Но когда это происходило, то подозреваемые надевали никабы.
«Остальное время эти молодые женщины проводили взаперти, просматривая видео, пропагандирующие джихадизм», — рассказал источник.
По его словам, задержанные обсуждали, где найти оружие и взрывчатку для поясов смертника. Теракты они планировали провести в барах или концертных залах Парижа.
Потенциальных смертниц задержали в начале октября. Им предъявили обвинение в создании террористической группировки для совершения преступлений. По решению суда девушек отправили в тюрьму.
Близкий к следствию источник заявил журналистам, что это первые смертницы, которые появились за последние несколько лет.
В начале сентября в социальных сетях распространилось видео анонимных исламистов, выступивших с угрозами поджогов храмов во Франции и требованием освободить осужденного на пожизненный срок за убийство трех прихожан церкви в Ницце Ибрагима Айссауи. Свои угрозы радикалы сопроводили поджогом бумажного макета собора Парижской Богоматери.